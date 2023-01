Este sábado el presidente Gabriel Boric anunció oficialmente la renuncia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, en medio de las críticas de la oposición y anuncios de acusaciones constitucionales en su contra.

El abogado Luis Cordero Vega asumirá el cargo dentro de los próximos días, quien en estos momentos se encuentra fuera del país.

Cabe mencionar que ayer durante la tarde-noche se llevó a cabo una reunión de emergencia entre la ministra Ríos, la jefa de gabinete, Carolina Tohá, y el jefe de Estado, donde se habría sellado su salida.

La renuncia de la secretaria de Estado -quien no alcanzó a completar 10 meses en el cargo- se vio envuelta por las fallidas designaciones de Fiscal Nacional, y los indultos otorgados a personas condenadas por delitos durante el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

Recordemos que durante esta semana se dieron a conocer los largos prontuarios delictuales de dos beneficiados por el Presidente, Juan Olguín Rivera y Luis Castillo Opazo.

Estos indultos también provocaron que la oposición se bajara de la Mesa por la Seguridad, la cual lideraba el Gobierno.

Ayer, desde Renovación Nacional confirmaron que el lunes 9 de enero presentarán una acusación constitucional contra la ministras Ríos, la cual prosperaría incluso si la secretaria de Estado decide renunciar a su cargo.

Además, desde la oposición no se descarta presentar esta misma acción en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric.

Renuncia ministra Ríos

Frente a la renuncia de la ministra Ríos, el diputado Jorge Alessandri (UDI) dijo que “finalmente el Presidente de la República acepta la renuncia de la ministra de Justicia, pero pasaron 11 meses en que tenía que mejorar el sistema carcelario y no cediera a las presiones”.

“11 meses en que tenía que nombrar Fiscal Nacional y, por supuesto, que 11 meses donde tenía que aconsejar al Presidente de no indultar a personas con prontuario, de no indultar a personas con indultos anteriores, de no indultar a terroristas”, manifestó el parlamentario.

A esto añadió que “bien, por la salida. Esperemos que el próximo o la próxima ministra de Justicia aporte, pero mal porque Chile perdió 11 meses en algo fundamental, la justicia”.