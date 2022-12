Las denominadas “tesis pedófilas” desarrolladas en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, ampliamente viralizadas por redes sociales, donde se les consideró apologías a la pedofilia, siguen generando polémica y el rechazo de un grupo de docentes de la casa de estudios.

En ese contexto, 26 académicos suscribieron una declaración, donde cuestionaron el Seminario de Título para profesor de Educación Media “El deseo negado del pedagogo: ser pedófilo” de 2020. Además, repasaron el comunicado de la casa de estudios, entidad que afirma que los seminarios son de “corte puramente teórico“.

Como académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, declaro que este comunicado NO ME REPRESENTA, me produce vergüenza y le genera un profundo daño a los estudios pedagógicos. https://t.co/NbrQf1eJYb

— Ivan Salinas B. (@ivansalinasb) December 26, 2022