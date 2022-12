La aprobación a su gestión es del 30% y la desaprobación bajó del 57% al 56%, pero el Presidente no fue el único líder golpeado en esta encuesta: ante la pregunta "¿crees que los partidos políticos son indispensables para gobernar en el país?" un 28% dijo que sí, un 61% respondió que no y un 12% no supo qué responder.