El gobernador Regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, criticó al Presidente de la República, Gabriel Boric, por aún no haber visitado la zona desde que comenzó su periodo de gobierno, calificando aquello como algo que “no es adecuado” ni “afortunado”. “Presidente, venga”, fue su emplzamiento.

“Me parece que no es adecuado, no es afortunado, que no tengamos visitas del Presidente de la República en la región del Bío Bío”, indicó Díaz en el marco del inicio de Erede, agregando que “todos los presidentes que se han elegido desde el retorno de la democracia, a lo menos habían venido una vez a la región a esta altura del mandato”.

A su vez, señaló que -a su parecer- el Bío Bío es la segunda región más importante del país, acotando que “no asistir creo que revela un problema. Probablemente, parte de eso tiene que ver con que no hay un plan de trabajo, que no hay cosas que venir a contar (…) Presidente, venga. Trabajemos juntos, las manos están abiertas”.

Los dardos de la máxima autoridad regional no se detuvieron ahí, indicando que “lo que han hecho todos los gobiernos anteriores, de izquierda, de derecha, del signo que sean, es que tienen un plan nacional y ese plan nacional dentro de los primeros tres meses de cada gobierno se distribuyen las tareas, para ver qué se va a ejecutar en cada una de las regiones”.

En esa línea, agregó “que estemos al mes de noviembre (…) Ocho meses después viendo qué es lo que que se va a hacer en un periodo de gobierno que es tan corto es un problema”.

“Para mi no pasa desapercibido eso que es tan evidente, es un un problema y me preocupa mucho eso”, afirmó, reiterando Díaz su preocupación por el hecho que Gabriel Boric aún no visite el Bío Bío.

Por su parte, el presidente de Erede, Rodrigo Briceño, calificó como “una pena” el no haber podido contar con la presencia de la máxima autoridad del país.

Asimismo, dejó extendida una invitación para el Presidente de la República, Gabriel Boric, para una próxima oportunidad.