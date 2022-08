"Es una actitud antipatriota", señaló el diputado Raúl Soto (PPD) respecto a las declaraciones del presidente de la Sofofa, Richard von Appen. Este último indicó que "ha habido señales claras de que los empresarios no son vistos con buenos ojos" por el Gobierno y que algunos han optado por congelar determinados proyectos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), acusó una “actitud antipatriota” por parte de Richard von Appen tras sus declaraciones respecto a los empresarios locales.

En entrevista con El Mercurio, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) fue consultado sobre si cree que el Gobierno levantó una instrucción contra proyectos privados.

“Hay proyectos que han cumplido con los pasos regulatorios y que sean rechazados a esas alturas, no me parece, y no entiendo cuáles son las razones”, señaló.

En ese sentido, agregó que “esto está teniendo un impacto en los empresarios, los cuales están congelando varios de los proyectos que iban a presentar”.

Por otra parte, se refirió al eventual retiro del mercado local de ciertos inversionistas. “Ha habido señales claras de que los empresarios no son vistos con buenos ojos”, dijo.

“Muchos sienten no sólo que les están limitando la posibilidad de desarrollar su actividad, sino también en algunos casos hasta sienten un grado de persecución. No me parecen correctas esas señales”, aseguró von Appen.

Diputado Soto acusa “actitud antipatriota”

En conversación con CNN Chile, el diputado Soto criticó en duros términos al timonel de la Sofofa.

“Yo le hago la invitación al señor Von Appen a que no contribuya más a generar esa incertidumbre para que se sigan yendo. Esa es una actitud antipatriota”, comentó.

El presidente de la Cámara indicó que “los empresarios se tienen que quedar y tienen que contribuir. Tienen que invertir más, generar más condiciones de certeza y, por cierto, desde el mundo político también les tenemos que dar esa seguridad. Es mutuo”.

“Yo creo que tienen que quedarse, tienen que invertir en Chile”, cerró el legislador.