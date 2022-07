Hace falta menos de un mes para el ingreso de la reforma previsional al Congreso Nacional, y ya se notan con mayor nitidez los nudos de conflicto entre oposición y oficialismo, particularmente sobre el destino del 6% de cotización extra.

El Ejecutivo ya parece haber zanjado que su jugada inicial será el 6 por ciento completo para el componente solidario, y en entrevista con Diario Financiero, el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín anunció que además, no será heredable.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó este miércoles que un sistema que mide su calidad solo en la capitalización individual y en la heredabilidad, nunca mejorará las pensiones de las mujeres, y dijo que cualquier encuesta mostraría que los chilenos están a favor de mejorarlas.

Uno de sus predecesores, el ex titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, recordó que para este fin ya existen las pensiones de sobrevivencia, y alertó sobre un debate que puede ser inerte.

Hay que decir que los datos lo respaldan. Según la Asociación de AFP, solo una de cuatro personas hace el cobro de la herencia, y la tendencia más común es que terminen siendo derechos no reclamados. En segundo lugar de prioridades, con un 35 por ciento, van a pensiones de sobrevivencia.

Pero esto no quita que las declaraciones de Larraín y Marcel no generaran rápidamente una reacción en la oposición: Este es un sector político que cree lo contrario al gobierno, y ya plantea que su posición estará porque el 6 por ciento de cotización adicional sea de capitalización individual.

El Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el UDI Juan Antonio Coloma, dijo que el Gobierno no puede mezclar los temas, y que la brecha de género debe reducirse con dineros del estado vía impuestos generales.

Fuentes de oficialismo observan también una señal en las declaraciones de Marcel al reconocer que la postura del Gobierno podría ser impopular, aunque necesaria: Variadas encuestas muestran rangos entre el 80 y el 90 por ciento de preferencia en los chilenos, para la capitalización individual y los fondos heredables.

Según el sector, más importante que esa postura es que existan buenas tazas de reemplazo, y que se instale lo que llaman ‘justicia intergeneracional’, desde quienes son fuerza laboral, con quienes lo fueron y hoy tienen malas pensiones.

La senadora oficialista Alejandra Sepúlveda, recuerda que la fórmula total es de un 16 por ciento, y buscando dar tranquilidad, apunta que la matemática simple muestra que menos de la mitad será solidario.

Aquí el Ejecutivo echará mano de lo que considera su mayor capital, el piso que le da legitimidad a la reforma: Los diálogos sociales y mesas técnicas, y su informe, que según fuentes de gobierno, espera ser presentado la próxima semana.

Del extenso documento, se sabe que el diagnóstico es rutilante. En resumidas cuentas, el sistema actual no es universal, no es solidario, es desigual, no permite participación, no es suficiente y no es sostenible.

Para el Presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, el DC Alberto Undurraga, esto muestra una señal clara de que se necesitará un acuerdo intermedio respecto a la cotización individual, que respete libertad de elección pero que también introduzca la solidaridad al modelo.

De llegar a puntos intermedios también es su par, el Presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Luciano Cruz Coke, quien en conversación con La Radio dijo que el Ejecutivo tenía derecho a que la heredabilidad no estuviese en sus planes.

Al mismo tiempo, el senador de Evópoli alertó al Congreso sobre no repetir los debates del pasado, y tener en cuenta que ya existe desde hace casi 4 años, un acuerdo para que la cotización adicional sea mixta.

La oposición se autopercibe fortalecida, porque sabe que el Gobierno no tiene los votos por sí mismo, y ve en la apertura del gobierno a la administración privada de fondos, por nombrar un ejemplo, un ‘baño de realidad’ del Ejecutivo, como dijo esta semana el diputado Frank Sauerbaum.

Parlamentarios en ambas cámaras reconocen que este será un debate en donde las encuestas se pongan en contraste con los diálogos sociales, mostrando prácticamente dos Chiles: Uno donde la capitalización individual es lo más importante, y otro, donde se clama por un modelo más solidario.