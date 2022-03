“No me identifico con el rol de primera dama, no soy primera ni dama”, aseguró la pareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, durante el programa Las Caras de La Moneda conducido por don Francisco.

Irina Karamanos aclaró su rol en el gobierno que encabeza su pareja, el presidente Gabriel Boric, donde buscará marcar distancias con el tradicional papel de Primera Dama.

Así lo aseguró a Don Francisco en el programa Las caras de La Moneda de Canal 13.

“Yo me propuse cambiar un espacio. No me identifico mucho con el rol de primera dama, pero sí con cambiar ese espacio. Bueno, no soy ni primera ni dama”, sentenció.

“En ese sentido, pienso que hay que salir de ese término conservador y clasista”, añadió.

Recordemos que la antropóloga y líder del Frente Feminista de Convergencia Social (CS), ya había adelantado que si bien iba a asumir el rol de Primera Dama, lo haría para reformularlo.

“Yo estoy aportando política y, emocionalmente, creo que en este momento, en la instalación del gobierno, seguimos generando procesos de escucha para poder hacer cambios”, aseguró Karamanos.

“Creo que tomamos un desafío muy interesante, que el feminismo, en general, no está en esos lugares”, puntualizó.