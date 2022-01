Monsalve señaló que los hechos de violencia son absolutamente condenables, y que se debe trabajar en conjunto para detener la violencia que se registra, cada vez con más fuerza, en zonas de Arauco, Bío Bío y la Araucanía.

“Primero enviar mi solidaridad con el carabinero (…) la agresión es inaceptable, pero además no hay argumento y no hay motivo que justifique, por ejemplo, que se lesione a una niña de 7 años. Eso es completamente inaceptable, es un hecho que la sociedad no puede tolerar y hago esta distinción, porque delitos de esta gravedad deben ser perseguidos y deben ser sancionados”, indicó.

Además indicó que, si bien existen diferencias en torno a cómo se plantean las soluciones para la violencia en la zona, el foco está en obtener resultados de la mejor manera posible, ampliando el campo de acción más allá de lo policial, y abordándolo también desde un punto de vista político y social.

“Tenemos una diferencia relevante de cómo se enfrenta el objetivo de paz social en Arauco, en Bío Bío y en la región de La Araucanía. Este gobierno lo ha caracterizado como un problema policial, nosotros creemos y el presidente (Boric) así lo ha dicho, que este es un problema político, por lo tanto requiere una respuesta mucho más amplia, mucho más diversa y mucho más profunda que sólo una respuesta policial”, agregó.

Eso sí, enfatizó en señalar que la ley debe cumplirse y los delitos deben perseguirse de la mano con las policías, con quienes deben entablar un diálogo para optimizar y mejorar las labores realizadas en las zonas de peligro.

“No implica que el estado deje de hacer lo que tiene que hacer cuando ocurre un delito, pero además debe hacerlo mejor (…) la labor de las policías es indispensable en democracia (…) juegan un rol esencial y hay que conversar y trabajar con ellas”, sentenció.

Con respecto al Estado de Excepción en La Araucanía y su eventual extensión hasta el 26 de marzo, señaló que no le parece prudente, porque la forma para llegar a la paz social requiere necesariamente un proceso de diálogo, en el cual se deben dar señales de que se pretende llegar a este diálogo, aunque sin caricaturizar la situación, porque los delitos deben ser perseguidos si o sí por las policías y un diálogo no significa dejar aquellos delitos en impunidad.