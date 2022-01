Críticas desde el oficialismo generaron los dichos de Izkia Siches, futura ministra del Interior, respecto de la situación de violencia que se vive en la macrozona sur.

En entrevista con Canal 13, la médica señaló que “lo primero es solidarizar con las familias de las víctimas, ha sido una semana muy compleja”.

Siches expresó que enfrentar los hechos de violencia en el sur “va a ser uno de los desafíos más grandes de la cartera que me va a tocar encabezar y lo hago con mucha humildad y responsabilidad”.

“Entiendo que tenemos que intentar hacer cosas diferentes, pero también mantener el estado de derecho y la seguridad de las personas que viven ahí”, aseguró.

Junto con ello, detalló que “tenemos absolutamente claro que aquí hay un problema de fondo, que es territorial, que es de reconocimiento, autonomía de nuestras primeras naciones, pero también un fenómeno de violencia que ha dejado víctimas mapuche y no mapuche que tiene que detenerse”.

“Nuestro presidente (Gabriel Boric) ha dicho que estamos disponibles para dialogar con todos quienes estén disponibles para avanzar con la paz (…) entendemos que la paz requiere una nueva perspectiva en materia de territorio, en materia de reivindicaciones, en materia de autodeterminación de nuestras primeras naciones, pero no es algo que solo dependa del gobierno”, añadió.

A ello sumó que “hay grupos civiles no mapuche que no está disponibles hoy para trabajar e innovar (…) En La Araucanía hay sectores reducidos que pareciera que les beneficia este conflicto”.

También expresó que “tenemos el deber y voy a tener yo el deber de garantizar que efectivamente no tengamos más víctimas, no tengamos baleos a camioneros y no sigamos viendo hechos de violencia que no nos ayudan a construir este objetivo y en donde nuestro gobierno va a tener una perspectiva política que es clara”.

Críticas a Siches

Sus palabras generaron críticas desde el oficialismo, sector que será oposición desde el 11 de marzo. El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionó cómo se va a mantener el estado de derecho con los atentados terroristas y uso de armas. Agregó que primero debe informarse, antes de hacer este tipo de declaraciones.

Por su parte, la diputada del mismo partido, Camila Flores, señaló que Siches comienza en mal pie, ya que no debe dialogar “con quienes han generado el caos, el miedo el terror, que han asesinado a personas inocentes”. “Con el terrorismo no se dialoga, al terrorismo se le combate”, añadió.

En tanto, los diputados UDI Cristhian Moreira y Juan Manuel Fuenzalida solicitaron que aclare cuáles son los grupos civiles no mapuches que no están disponibles para trabajar.

“Si es que efectivamente existen grupos de personas que están fomentando este conflicto, lo que corresponde es que ella lo aclare a la brevedad posible y entregue todos los antecedentes que tenga a su alcance y conocimiento”, señalaron en un comunicado de prensa.