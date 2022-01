Jorge Burgos (DC), quien ejerció el cargo durante el segundo periodo de Michelle Bachelet, señaló -en entrevista con BioBioChile- que Interior es "una moledora de carne". Ante ello, admitió que le va a tocar no solamente cuidar su ministerio, sino que cuidar al Presidente y a todos los ministros y ministras. "Necesitamos mostrar una nueva forma de gobernar en que esos calificativos no 'muelan' a ninguno de los ministros y ministras", remarcó.

La futura ministra del Interior, Izkia Siches, concedió su primera entrevista luego que se hiciera oficial su nominación en uno de los principales cargos del gabinete del próximo Gobierno de Gabriel Boric.

En ese contexto, respondió a los dichos del ex titular de esa cartera, Jorge Burgos (DC), quien ejerció el cargo durante el segundo periodo de Michelle Bachelet y señaló -en entrevista con BioBioChile- que Interior es “una moledora de carne”.

“No parece muy esperanzadora esa frase, pero creo que el desafío de mi nominación en este cargo es repensar los cargos de poder de forma transversal. No hablo solamente de mi ministerio. La frase habitual es que ‘el Gobierno es una moledora de carne’ y todos los ministerios. Y creo que como ministra del Interior me va a tocar no solamente cuidar mi ministerio sino que cuidar al Presidente y a todos los ministros y ministras, que puedan conformar buenos equipos y que puedan tener una vida familiar como corresponde, ojalá protección a sus horarios, su salud mental”, señaló Siches en T13.

“Necesitamos mostrar una nueva forma de gobernar en que esos calificativos no ‘muelan’ a ninguno de los ministros y ministras”, remarcó.

En otras materias, apuntó a los desafíos del próximo Gobierno: “El foco es llevar a cabo el programa (…) si el centro está en las personas no tengo ninguna duda que llegaremos a los acuerdos”, aseguró, y desde ya agradeció la disposición del actual titular de Interior, Rodrigo Delgado, a hacer un traspaso ordenado y admitió que ya le pidió información sobre migración y el conflicto en La Araucanía.

Asimismo, anticipó una definición respecto a la realización de nuevos retiros del 10% en el próximo gobierno: no apoyarán más rescates de fondos.

“Él (presidente Boric) ha manifestado que se requiere un análisis, pero no puede salir del bolsillo de los trabajadores el responder a la crisis económica. Tanto Nicolás Grau y Mario Marcel pueden hacer un trabajo para recuperar la economía (…) la solución de los retiros evidentemente no ha tenido el respaldo de Mario Marcel, sino también del presidente electo”, remarcó.