Este miércoles, se confirmó que el diputado Diego Schalper (RN) dio positivo a covid-19. Tanto él, Andrés Longton y Ximena Ossandón fueron contactos estrechos de Érika Olivera, por lo que entraron en cuarentena preventiva este martes.

De acuerdo al parlamentario, se encuentra bien y con síntomas leves. Lo anterior, lo atribuyó a tener su esquema de vacunación completo.

“Como siempre, me ajustaré estrictamente a los protocolos que se me han indicado, procedimiento a cumplir íntegramente el aislamiento que me ha señalado por parte del Ministerio de Salud”, señaló.

Además, aseguró que “he estado dedicando esfuerzo a comunicar mi actual condición a las personas con las que he estado, cosa de que puedan tomar los resguardos y medidas pertinentes”. Esto, en relación a la nueva normativa que otorga la responsabilidad a los propios contagios de informar a sus contactos estrechos.

Seguidilla de contagios

La Seremi de Salud de Valparaíso se encuentra realizando la respectiva trazabilidad en ambas cámaras del Congreso Nacional, ya que se han reportado diversos contagios durante los últimos días.

En el caso de la Cámara Baja, el lunes se conoció que dos diputados dieron positivo a la enfermedad. Una de ellas fue Jenny Álvarez (PS), cuyo caso dejó en aislamiento preventivo a toda la bancada del Partido Socialista.

El martes se informó que Érika Olivera (IND-bancada RN) también se contagió, dejando a tres de sus colegas, incluido Diego Schalper, en cuarentena.

Finalmente, Radio Bío Bío consignó que este miércoles dio positivo otro legislador de Renovación Nacional, quien no tendría que ver con el caso de Olivera.