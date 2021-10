En entrevista con Tomás Mosciatti en la sección “Sin Llorar, del programa La Candidata de Mega, la abanderada DC se refirió a lo que ha sido su carrera a La Moneda y su confianza en lograr llegar a segunda vuelta.

En primer término, Provoste descartó sentirse “sola” en su candidatura, pese al descuelgue de parlamentarios de esos partidos en favor de Boric.

No obstante, reconoció la distancia que ha tenido con la otrora candidata socialista, Paula Narváez.

“La última vez que hablamos con Paula fue el día en que me inscribí formalmente en el Servel y que ellos nos acompañaron. Hace rato”.

“Me imagino que Paula (Narváez) debe estar reinsertándose laboralmente, atendiendo sus labores propias de consulta, pero no tengo ninguna duda en su palabra de mujer. Yo le pregunté en un debate que si yo ganaba ella me iba a acompañar y ella dijo que sí, yo no desconfío de las mujeres. Yo no tengo dudas de que nos está apoyando”, aseguró.

Provoste: El PC es de “extrema izquierda”

Consultada por un eventual apoyo de no lograr pasar a segunda vuelta, Provoste intentó evadir asegurando que todos sus esfuerzos están en llegar al balotaje.

Pero ante la insistencia, apuntó a que “tengo claro que por la derecha no voy a votar nunca, y también tengo claro que estamos trabajando para estar en la papeleta de segunda vuelta”.

De todas maneras, la senadora DC puntualizó que “yo nunca he sido anti algo, anti PC, nada. Nosotros convivimos en el Gobierno de la Nueva Mayoría con el Partido Comunista”.

Sin embargo, calificó al Partido Comunista como “una izquierda intensa, es de extrema izquierda”.

Ley de Indulto: “Se debe investigar primero”

Por otro lado, ante la denuncia de financiamiento irregular que pesa sobre el candidato oficialista, Sebastián Sichel, la abanderada DC sentenció que “es absolutamente reprochable el financiamiento ilegal de la política”.

Aunque, ante los casos de Eduardo Frei y Jorge Pizarro, quienes también se vieron involucrados en casos de financiamiento irregular de la política, Provoste sostuvo que “uno debe seguir perfeccionando de manera que no exista ninguna relación entre la política y el dinero”.

Por último, ante la ley de indulto a los detenidos durante el estallido social, que la misma senadora impulsa, la candidata de la DC detalló que “se debe investigar primero”.

“Dijimos que nosotros no tenemos ninguna duda que quienes cometieron delitos, tienen que estar presos”, concluyó.