La diputada Camila Flores (RN) entregará su respaldo a José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.

“Creo que en la política hay que ser siempre fieles a nuestras convicciones, a nuestros ideales. Por eso, no podría hacer otra cosa que votar por un candidato de derecha”, señaló.

Asimismo, indicó que entregarle su apoyo a otro candidato sería “estar traicionando a aquello en lo que creo y lo que he defendido estos tres años que me he desempeñado como diputada y desde que estoy en la vida política”.

Cabe recordar que Renovación Nacional, partido que integra la coalición Chile Podemos Más, está cuadrado oficialmente con la candidatura de Sebastián Sichel.

En el programa Contigo en Chilevisión, Flores dijo que la carta oficialista “ha dicho que no se siente de derecha, lo ha dicho en los debates públicos”. Además, afirmó que “no ha existido un clima tan fluido con los partidos políticos”.

“Yo me imagino que ahí también hay un tema respecto a la estrategia, de que ellos quieren mostrarse más bien como independientes y alejados de los partidos políticos”, agregó en ese sentido.

De esta forma, la parlamentaria se suma a Leonidas Romero, su colega de partido, quien expresó públicamente que apoyaría a Kast y que no le importaba si lo expulsaban de la colectividad por su decisión.

A ellos también se unirían Francesca Muñoz (RN) y Nora Cuevas (UDI), también del pacto oficialista.

Sobre este respaldo, José Antonio Kast dijo que “se agradece, nosotros trabajamos con Camila Flores y con otros diputados en colaborar en asesoría legislativa y eso va generando vínculos, que se van traduciendo en una identidad común”.

“Nosotros también llevamos gente del Frente Social Cristiano en el distrito de ella, pero hay muchas personas que a ella la apoyan y le pedimos que la sigan apoyando, pero que también respalden a los candidatos de nuestro pacto”, añadió.