Los diputados Cristián Labbé (UDI) y Karin Luck (RN) denunciaron que 12 convencionales constituyentes hicieron uso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a pesar de recibir una remuneración que alcanza los $2.500.000.

“No tiene probablemente un resquicio legal, pero cuando uno pasa a ser una autoridad o cuando pasa a ejercer un cargo público, no puede hacer uso y beneficio de las ayudas del Estado. (…) El día de julio en que asumieron como constituyentes, debieron haber renunciado a este beneficio”, señaló Labbé.

En la misma línea, agregó que “la gente eligió a los convencionales constituyentes en pos de poder buscar la esperanza de construir una nueva Constitución, que sea de los chilenos para los chilenos. Hoy día encontramos que algunas manzanas podridas están pudriendo el canasto completo”.

“Discrepo de la forma ética en que se hace. No me voy a meter en las familias de cada uno de ellos, pero cuando uno es autoridad no debe recibir ayudas del Estado. (…) La Convención se está transformando en puras malas noticias”, añadió el parlamentario.

Por su parte, la diputada Karin Luck afirmó que “el IFE iba en ayuda de las personas que lo han pasado mal en la pandemia. (…) Ellos tienen que ser conscientes de que cuando uno ostenta un cargo público, hay que representarlo y serlo. No podemos estar hablando de transparencia cuando ellos mismos no la han tenido”.

Junto a sus declaraciones, los parlamentarios entregaron la nómina de los convencionales que habrían recibido el IFE. En ella, se encuentran seis integrantes de La Lista de Pueblo, cinco de Apruebo Dignidad y una de la Asamblea Constituyente de Atacama:

– Damaris Abarca (Apruebo Dignidad).

– Mariela Serey (Apruebo Dignidad).

– Valentina Miranda (Apruebo Dignidad).

– Tatiana Urrutia (Apruebo Dignidad).

– Constanza San Juan (Asamblea Constituyente de Atacama).

– Giovanna Grandón (Lista del Pueblo).

– Alejandra Pérez (Lista del Pueblo).

– Rodrigo Rojas (Lista del Pueblo).

– Cristóbal Andrade (Lista del Pueblo).

– Vanessa Hoppe (Apruebo Dignidad).

– Helmuth Martínez (Lista del Pueblo).

– Camila Zárate (Lista del Pueblo).

Para obtener el beneficio, se debe pertenecer al Registro Social de Hogares. Si se está entre el 91% y 100% del RSH, se deben declarar ingresos, los que no pueden ser mayores a $800.000 por integrante del hogar.

Reacciones de otros parlamentarios

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli), aseveró que los convencionales deberían haber renunciado a su derecho al IFE, dado los ingresos que perciben por sus labores.

“Me parece que es un insulto a la ciudadanía el que, adicionalmente, estén recibiendo el IFE. No corresponde, no hemos perdido el trabajo y ellos tienen una remuneración por al menos 9 meses más los 3 meses de renovación”, agregó.

Asimismo, dijo que “si a mí me llegara un bono del Estado, yo soy la primera persona que tendría que devolverlo. Es cosa que nosotros pongamos a disposición de la Tesorería esos mismos dineros o no los ejerzamos. (…) Uno también puede salir del Registro Social de Hogares”.

Finalmente, Leonardo Soto (PS) cree que “ésta es una anomalía administrativa, yo no culparía a los convencionales constituyentes, porque el sistema es automático”.

“Probablemente, no han actualizado su realidad socioeconómica al día de hoy en el Registro Social de Hogares. Para evitar este tipo de debates, yo los llamo a que muestren sus ingresos ante el Ministerio de Desarrollo Social y eviten un bochorno que podría afectar a la Convención Constituyente”, concluyó.