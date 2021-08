Nuevas renuncias se han registrado este viernes a La Lista del Pueblo, ya que Claudia Pérez, asesora de Giovanna Grandón -conocida como la Tía Pikachu- y ex integrante del comité ejecutivo de la agrupación, decidió dejar el movimiento político, acusando hostigamiento.

“Yo Claudia Pérez M. he decidido renunciar formalmente a la Lista del Pueblo (LDP), agrupación de la cual formaba parte, debido al hostigamiento, continuas fricciones, malas prácticas, actitudes matonescas y la evidente falta de probidad de algunos dirigentes”, indicó la asesora en un comunicado.

“Si bien, me alejé del conglomerado hace más de una semana, cuando se impugnó la decisión

soberana de la Asamblea en tres oportunidades, no es hasta ahora que lo hago formalmente.

Al manifestar mi desacuerdo fui víctima de llamadas, mensajes y falsas acusaciones, lo que me llevó a estudiar posibles acciones legales con mi abogado”, añadió.



La renuncia de Pérez se da tras dos polémicas que han afectado a La Lista del Pueblo. Primero el reportaje de Ciper con la aparición de boletas a familiares de candidatos durante la campaña a convencionales y la expulsión de algunos de estos del movimiento. El

segundo, el fallido apoyo a la candidatura de Cristián Cuevas, quien finalmente será candidato independiente y no competirá ni siquiera en la consulta de la agrupación.

Además de la renuncia de Pérez, este viernes se conoció que la constituyente Camila Zárate también dejó La Lista del Pueblo, siendo la tercera baja desde las elecciones de mayo, primero fue Elisa Giustinianovich y después Loreto Vidal.