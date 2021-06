Solo dos ministros sobreviven en sus cargos a la primera foto oficial del gabinete de Piñera en junio de 2018, luego del primer mensaje presidencial, de hace tres años.

Se trata de la titular de Transportes, Gloria Hutt, y de su par de Justicia, Hernán Larraín.

Ambos posaron el 1 de junio de 2018 y fueron parte de la imagen de 24 integrantes ministeriales en la foto oficial en el Palacio de Lo Castillo, inmediatamente después de realizada la primera Cuenta Pública presidencial.

En el registro de hace tres años, se puede ver en primera línea a Andrés Chadwick (ex Interior), Cecilia Pérez (exvocera de Gobierno), Gonzalo Blumel (ex Segpres y luego titular de Interior), Alfredo Moreno (Desarrollo Social -hoy en Obras Públicas-), Roberto Ampuero (ex Justicia), Alberto Espina (ex Defensa) y a Felipe Larraín (Hacienda).

Todos fueron parte de una primera línea política que, entre los cinco cambios de gabinete y otras tantas renuncias, ha cambiado respecto de la foto oficial de este martes 1 de junio.

Cabe señalar que los ministros que se han sumado a trabajar junto a Piñera, suman más de medio centenar, es decir, podrían completar dos gabinetes completos.

Otras singularidades

Otros, pese a que no se han ido del gabinete, si han sido objeto de enroques, lo que ha significado que se hayan mantenido como parte del círculo de confianza del Ejecutivo.

Es el caso del señalado Alfredo Moreno, de DDSS a OOPP, Baldo Prokurica de Minería a Defensa y Cecilia Pérez de vocera de Gobierno a titular en Deportes.

Mención aparte para Felipe Ward.

El militante de la UDI ha transitado en tres carteras desde que comenzó el gobierno, el 11 de marzo de 2018.

Ward partió en Bienes Nacionales, luego se fue a Segpres, para después recalar en Vivienda, donde se mantiene hasta hoy.

Historia aparte también es la de Andrés Couve, quien se ha mantenido en el cargo desde la creación del Ministerio de Ciencias y Tecnología a fines de 2018.

¿Cuál ha sido la receta?

“Eso deberían preguntárselo al presidente Piñera. Por mi parte, agradezco haber contado con su confianza, para que junto a un muy buen equipo haber podido desarrollar durante todo este tiempo un trabajo muy intenso”, dice a BioBioChile el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sobre su sobrevivencia en la cartera.

En tanto, la ministra Gloria Hutt dice a BBCL que “parece increíble que haya pasado tanto tiempo y, como sabemos, la permanencia en un cargo ministerial depende del presidente de la República. Estoy agradecida de que me haya confiado tareas tan importantes para vida de miles de personas, como cerrar la brecha digital y cerrar brechas de calidad en el transporte público”.

“Hasta el último día que esté en este cargo voy a poner toda mi energía”, agrega la ministra Hutt.

Por su parte, el senador UDI por Ñuble, Claudio Alvarado, quien también formó parte del Gabinete como titular en Segpres -paso previo en la Subdere-, asegura que tanto Hutt como Larraín no han estado en el foco de la polémica.

“Están en ministerios sectoriales que no han estado en el centro de contingencias. Han podido llevar de buena manera los desafíos comprometidos”, explica.

Factores: Estallido social y pandemia

Máximo Quitral, analista político de académico de la UTEM, destaca que ha habido cambios en el Gabinete porque “en muchos casos se ha visto desorientado el Ejecutivo en la política pública”.

“Ha debido enfrentar una pandemia grave y no ha tenido algunos ministros o ministras que han estado a la altura de las circunstancias, eso debilita a cualquier gobierno y ha debido buscar a las personas más idóneas para tratar de llevar el programa de Gobierno”, dice Quitral.

“Si a lo anterior, le sumamos estallido, hemo estado frente a Gobierno errático en materia social y ha tenido que resolver crisis internas que ha tenido como consecuencias la entrada y salida de ministros”, añade.

Sobre los que se mantienen en los cargos, el experto señaló que se debe a que son de mayor confianza y que tienen mayor influencia en alguna política que está en implementación por parte del Gobierno.

“En términos generales, ha sido un gobierno errático y eso le ha significado que sus gobiernos no tengan buena evaluación y, en algunos casos, incluso hacer enroques para demostrar cierta gobernabilidad”, cierra el analista.

¿En qué están los que se fueron?

De los secretarios ministeriales que dejaron La Moneda, Andrés Chadwick están dedicado al ejercicio privado de su profesión de abogado y también se conoció que se integró a actividades académicas en la USS.

El también exministro del Interior, Gonzalo Blumel, se reintegró a la Fundación Horizontal de Evópoli, partido donde milita. Se presentó como candidato a constituyente, sin éxito.

Otro exministro que se se presentó a la elección como constituyente por RN, fue Cristián Monckeberg, quien resultó electo por el distrito 10, al igual que la militante UDI, Marcela Cubillos, que como exministra de Educación pasó a ser convencional constituyente por el distrito 11.

También, Felipe Larraín, exjefe de Hacienda, fue nombrado recientemente en marzo pasado como director de Codelco, por el mismo residente Piñera.

Uno de los ministros que tuvo una polémica salida, Jaime Mañalich, exsecretario de Salud, tras administrar los primeros meses de la pandemia, dejó el cargo en junio del año pasado y hoy está volcado a su vida familiar, al cuidado de la salud de su esposa, quien sufre una grave enfermedad.

Asimismo, se suman los cargos como embajadores de Nicolás Monckeberg (Trabajo) y Roberto Ampuero (Relaciones Exteriores), en Argentina y España, respectivamente.

Sobre los constantes cambios de gabinete, el mismo senador UDI Claudio Alvarado, indicó que “la conformación de los gabinetes deriva de las circunstancias políticas que se viven en determinados momentos en un gobierno (…) En la medida que se han enfrentado situaciones políticas inéditas como las que hemos vivido durante este periodo, se han requerido hacer cambios”.