El candidato presidencial de varios partidos del Frente Amplio, Gabriel Boric, se refirió este jueves a la realización de una eventual primaria, asegurando que le gustaría realizarla con “toda la oposición al gobierno de Sebastián Piñera”.

En entrevista con Expreso Bío Bío, el diputado por Magallanes dijo que estaba disponible para realizar una primaria con toda la oposición, excluyendo al Partido Republicano de José Antonio Kast, pero que el principal objetivo no puede ser sacar a la derecha del Gobierno.

“El objetivo principal no puede ser que la derecha no siga, yo creo que eso no convoca. El objetivo tiene que ser en términos generales dar igualdad a todos los chilenos, terminar con los abusos”, comento.



Boric dijo que no tenía la disposición de vetar a alguna candidatura, pero que estaba dispuesta a competir en una primaria de la oposición con todos los representantes de proyectos colectivos y dispuestos a realizar “las transformaciones que el pueblo pide”.

“Con todos quienes tengan un proyecto colectivo (…) No voy a vetar a candidatos en particular”, expuso.

Del mismo modo, valoró la propuesta de royalty minero del equipo económico de Paula Narváez del Partido Socialista (PS) o el trabajo de Daniel Jadue (PC) como alcalde de Recoleta.

Sobre su juventud , Boric de 35 años, comentó que ha aprendido a que no es por sí misma una virtud, y que ha aprendido a valorar la experiencia.

“Si algo he aprendido en el último rato es que la juventud no es sinónimo de virtud, por lo que uno tiene que conversar con quienes nos antecedieron en experiencia, en luchas sociales, en diferentes dimensiones de la vida, a veces tenemos una arrogancia propia de la juventud”