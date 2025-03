Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El papa Francisco sigue en reposo con cuadro clínico estable pero complejo, tras 22 días en el hospital Gemelli de Roma por neumonía bilateral y problemas respiratorios. Los médicos no emitieron boletín médico este viernes, indicando que el próximo se conocerá el sábado. A sus 88 años, siendo un paciente de riesgo por su historial pulmonar, se encuentra en espera de ver cómo evoluciona con la terapia. Agradeció las oraciones desde la Plaza y pasó el día en reposo en su apartamento papal. Se mantiene con oxígeno a altos flujos y ventilación mecánica no invasiva. Su pronóstico sigue siendo reservado. Fieles se reunirán en la Plaza de San Pedro para rezar por su salud, presididos por el cardenal surcoreano Lazzaro You Heung-six.