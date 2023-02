"No busquen fallecidos, siempre busquen gente viva. Yo sé lo que es estar en ese país. He estado dos veces en Turquía en dos terremotos distintos y con varios grados bajo cero. Mi mensaje para los rescatistas es que no colapsen emocionalmente, que vayan con corazón y cabeza, pero que no busquen gente fallecida", fue parte del mensaje del experimentado líder de los Topos de Chile.