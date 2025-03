Rusia y Ucrania intercambiaron este miércoles 175 prisioneros de guerra cada uno con la mediación de Emiratos Árabes Unidos, informó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram.

“Actualmente todos los militares rusos se encuentran en Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica, y donde tienen la posibilidad de comunicarse con sus familias”, señala el comunicado castrense.

El canje fue adelantado ayer por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la conversación telefónica que mantuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, según informó el Kremlin.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que “como gesto de buena voluntad” entregó además a Ucrania unos 22 prisioneros de guerra gravemente heridos, que requieren “asistencia médica urgente”.

“Hoy es otro día en que Ucrania recupera a su pueblo. 175 de nuestros defensores han sido liberados del cautiverio ruso. Otros 22 defensores regresan a casa mediante medidas que van más allá de los intercambios. Entre ellos se encuentran combatientes gravemente heridos y personas perseguidas por Rusia por crímenes inventados. Todos ellos recibirán de inmediato la asistencia médica y psicológica necesaria”, confirmó por su parte el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Today is another day when Ukraine brings its people back. 175 of our defenders have been released from Russian captivity. Another 22 defenders are returning home through measures beyond exchanges. Among them are severely wounded warriors and those whom Russia persecuted for… pic.twitter.com/r8vI7BiYxn

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025