El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha declarado que Moscú no permitirá el despliegue de tropas europeas en Ucrania en el marco de las negociaciones de paz, afirmando que significaría una participación oficial de la OTAN en la guerra contra Rusia. Lavrov también denunció la retórica nuclear del presidente francés, Emmanuel Macron, como una amenaza para Rusia, tras las declaraciones de Macron sobre extender el paraguas nuclear francés a sus aliados europeos. Asimismo, Lavrov criticó las acusaciones de que Rusia prepara una guerra contra Europa y Francia, asegurando que Putin ha desestimado esas ideas como sin sentido y estúpidas.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este jueves que Moscú no permitirá el despliegue de tropas europeas en Ucrania en el marco de las negociaciones de paz.

“Eso significará no una híbrida, sino una participación oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra Rusia. No podemos permitir que eso ocurra”, dijo el jefe de la diplomacia rusa en una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Zimbabue, Amon Murwira.

Lavrov aseguró que, independientemente de la bandera que lleven los efectivos desplegados en Ucrania, “seguirán siendo tropas de la OTAN”.

“Nosotros, categóricamente, no nos quedaremos con los brazos cruzados”, advirtió.

La retórica nuclear de Macron es “una amenaza para Rusia”

Por otra parte, el ministro ruso ha denunciado que la retórica nuclear del presidente de Francia, Emmanuel Macron, “es una amenaza para Rusia”.

“Por supuesto, es una amenaza para Rusia (…) (Macron) dice que es necesario emplear las armas nucleares y prepararse para su uso contra Rusia. Eso, lógicamente, es una amenaza“, ha destacado el jefe de la diplomacia rusa.

Macron se mostró el miércoles abierto, ante la amenaza rusa, a extender el paraguas nuclear francés a sus aliados europeos y llamó a abrir un “debate estratégico”.

Rusia “es una amenaza para Francia y para Europa”, dijo Macron en un discurso a la nación.

Al respecto, Lavrov aseguró que algunos países en la OTAN y la Unión Europea (UE) consideran que “Macron, con el fin de salvar su reputación, irremediablemente pisoteada dentro de Francia, puede optar por medidas absolutamente insensatas”.

Canciller de Rusia compara a Macron con Hitler tras ideas sobre Europa y Ucrania

Lavrov hizo un paralelismo entre Macron y otros mandatarios que decidieron guerrear con Rusia (Napoleón y Hitler) y aseguró que “nadie le impide” llamar al presidente ruso, Vladímir Putin.

“Y con respecto a estas, francamente, estúpidas acusaciones de que Rusia prepara una guerra contra Europa y Francia, Putin se ha pronunciado en varias ocasiones tachando esas ideas de sandeces sin sentido“, aseguró.