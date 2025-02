Rusia rechazó la idea planteada por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski sobre desplegar en Ucrania tropas de países miembros de la OTAN o de la Unión Europea (UE), declaró el canciller ruso al término de un encuentro con Estados Unidos en Arabia Saudita.

“El despliegue de tropas de fuerzas armadas de países de la OTAN, pero bajo otra bandera, bajo la bandera de la Unión Europea o bajo banderas nacionales, no cambia nada al respecto. Es por supuesto inaceptable para nosotros“, aseveró Serguéi Lavrov a los periodistas.

Las declaraciones tienen lugar en un momento en el que Europa y Kiev plantean la idea del envío de estas fuerzas a territorio ucraniano para garantizar la seguridad de Ucrania y el respeto de un futuro acuerdo que ponga fin a la guerra.

Por su parte, el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski pidió este martes conversaciones “justas” que incluyan a la UE, Reino Unido y Turquía, luego del encuentro entre altos cargos estadounidenses y rusos en Arabia Saudita.

“Ucrania, Europa en un sentido Amplio, esto incluye la Unión Europea, Turquía y Reino Unido, deben participar en las conversaciones y en la elaboración de las garantías de seguridad necesarias junto con Estados Unidos, que afectan al destino de nuestra parte del mundo“, declaró Zelenski durante una visita en Turquía.

El presidente ucraniano anunció además que aplazaba hasta el 10 de marzo su viaje a Arabia Saudita, previsto para el miércoles, para evitar que su visita se vinculara a las conversaciones, ya que los funcionarios ucranianos no fueron invitados.

