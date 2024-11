Alemania confirmó que entregará 4.000 drones a Ucrania, pero rechaza enviar misiles Taurus de largo alcance a la exrepública soviética invadida por Rusia en 2022. El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, ha enfrentado presiones para suministrar armas a Ucrania tras la autorización de Joe Biden para utilizar misiles de largo alcance estadounidenses contra objetivos rusos. A pesar de la petición de Kiev, Berlín ha rechazado enviar los misiles Taurus, argumentando que ello podría arrastrar a Alemania directamente a la guerra. Scholz enfatizó la importancia de apoyar a Ucrania de manera prudente, limitando el uso de armas que no penetren profundamente en Rusia. Alemania es el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania en su conflicto con Rusia.

Alemania afirmó este lunes que entregará 4.000 drones a Ucrania, pero recordó que rechaza enviar misiles de largo alcance Taurus a la exrepública soviética, invadida por Rusia en 2022.

El jefe del gobierno alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, enfrenta nuevas presiones para entregar estas armas a Ucrania después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, autorizara a Kiev a usar misiles de largo alcance de Washington para atacar objetivos militares dentro de territorio ruso.

Kiev ha pedido repetidamente a Alemania que le envíe misiles Taurus, con un alcance de más de 500 kilómetros, para enfrentar a Rusia. Pero Berlín, de momento, ha rechazado esta petición.

“He explicado muy claramente por qué no creo que sea correcto suministrar misiles de crucero Taurus”, afirmó Scholz al margen de la cumbre del G20 en Brasil.

Solo bajo “responsabilidad del objetivo”

El jefe del gobierno reiteró la importancia de apoyar a Ucrania, pero subrayó la necesidad de actuar de manera “prudente”. Los misiles sólo podrían usarse si se compartiera la “responsabilidad del objetivo”, dijo Scholz, que considera que enviar Taurus a Ucrania amenazaría con arrastrar a Alemania directamente a la guerra.

“Eso es algo de lo que no puedo asumir responsabilidad y no quiero hacerlo”, añadió desde Río de Janeiro. “Tenemos claro que las potentes armas que hemos suministrado hasta ahora, la artillería de largo alcance y los lanzacohetes, no pueden utilizarse para penetrar profundamente en el interior de Rusia”, señaló Scholz.

Alemania es el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, y adelantó que proporcionará 4.000 drones guiados por inteligencia artificial (IA) a Kiev.