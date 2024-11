Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado a Ucrania a utilizar armamento estadounidense de largo alcance contra Rusia, permitiendo ataques limitados en territorio ruso en respuesta a la presencia de miles de militares norcoreanos en el frente, según informes de medios como The Washington Post y The New York Times. La decisión busca disuadir a Corea del Norte de enviar más tropas a Rusia y se enfocará inicialmente en la región de Kursk. Esta decisión, que incluye el uso del Sistema Táctico de Misiles del Ejército (ATACMS), ha sido tomada a menos de dos meses del relevo en la Casa Blanca tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, con el objetivo de fortalecer la posición de Ucrania de cara a posibles negociaciones con Moscú en el futuro.