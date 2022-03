La amplia represión del presidente Vladimir Putin contra los medios de comunicación y las redes sociales indica la determinación del gobierno de ahogar cualquier voz disidente sobre el conflicto de Ucrania.

Incluso si eso pudiera significar desconectar la red internet de Rusia del resto del mundo, aseguran expertos.

Una muestra del intento de aislar información que podría poner en peligro su invasión de Ucrania es el bloqueo de la red social Facebook.

A menudo criticada, esta es parte de una red de fuentes de información que pueden desafiar la perspectiva preferida del Kremlin sobre la justicia y necesidad de su invasión.

El bloqueo de Facebook y la restricción de Twitter anunciada el viernes se produjeron el mismo día en que Moscú respaldó la imposición de penas de cárcel a los medios que publicaran “información falsa” sobre el Ejército.

La motivación de Rusia “es suprimir los desafíos políticos en un momento muy tenso para (Vladimir) Putin y el régimen, cuando se trata de aquellos que hacen preguntas muy difíciles sobre por qué Rusia continúa llevando a cabo esta guerra”, dijo Steven Feldstein, investigador principal en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

A Rusia se une así al minúsculo club de países que excluyen a Facebook, la red social más grande del mundo, junto con China y Corea del Norte.

Se esperaba que Moscú dominara rápidamente a su vecino, pero la campaña ya ha mostrado signos que podría durar más y podría desencadenar una gran ferocidad militar.

“Es una herramienta de censura de último recurso”, agregó Feldstein.

“Están desconectando una plataforma entera en lugar de intentar bloquear páginas específicas o usar todo tipo de otros mecanismos que tradicionalmente se utilizan”, precisó.

Also in Berdyansk peaceful Ukrainians demonstrate that their city does not belong to Russian invaders. I admire the fearless spirit of my compatriots and call on everyone around the globe to support them! Russians must go home. #CourageousBerdyansk pic.twitter.com/rwZuLrHwK8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022