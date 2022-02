El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este lunes a la Unión Europea (UE) la adhesión inmediata de su país al club comunitario.

“Hacemos un llamamiento a la Unión Europea para la adhesión inmediata de Ucrania bajo un nuevo procedimiento especial”, señaló en un videomensaje a la población.

“Agradecemos a nuestros socios que estén con nosotros, pero nuestro objetivo es estar con todos los europeos y, lo más importante, ser iguales”, añadió.

El presidente ucraniano dijo estar seguro que esta decisión sería lo “justo” y se mostró convencido que “es posible”.

Ucrania ha consagrado en su Constitución la vía euroatlántica y presiona desde hace ocho años para que se le abra el proceso.

Zelenski lleva meses preguntando a los líderes comunitarios que le proporcionen una respuesta directa sobre cuándo podrá acceder Ucrania a la UE, sin éxito.

El mandatario sostuvo que los ucranianos han mostrado al mundo quiénes son y Rusia ha demostrado en lo que se ha convertido.

Zelensky dijo que hasta ayer domingo, en solo cuatro días de guerra rusa, dieciséis niños ucranianos murieron y 45 resultaron heridos.

“Cada crimen, cada bombardeo que los ocupantes cometen contra nosotros, nos une a nosotros y a nuestros socios aún más. Rusia no creía en una reacción tan solidaria y poderosa. Pero los ucranianos han cambiado esa historia”, detalló.

Zelenski agradeció que la UE haya decidido el domingo, por primera vez en su historia, organizar y financiar, con 500 millones de euros, el aprovisionamiento de armas en una guerra en un país tercero, en este caso la que libra Ucrania contra el invasor ruso.

El mandatario ucraniano se mantiene en constante contacto con el liderazgo de la UE y los jefes de Gobierno y presidentes de “los Veintisiete”.

Zelenski sostuvo que ayer habló con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, “sobre pasos adicionales, incluso más fuertes”.

“Los europeos somos conscientes de que nuestros soldados luchan por nuestro país y, por tanto, por toda Europa”, afirmó Zelenzki.

“Por la paz de todos los países europeos, por la vida de los niños, por la igualdad, por la democracia”, cerró.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to @KlausIohannis for supporting Ukraine's membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners.🇷🇴🤝🇺🇦

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022