El papa Francisco y la Santa Sede están preocupados por la escalada de violencia entre israelíes y palestinos.

Desde el Vaticano se pidió un alto el fuego inmediato porque el “conflicto está acarreando la ruina, además de la muerte”.

Así lo afirmó el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin. Esto, al margen de la presentación de un libro dedicado al exdirector del diario vaticano “L’Osservatore Romano” Mario Agnes, informó el portal de noticias vaticano Vatican News.

Parolin destacó que es urgente que israelíes y palestinos dejen las armas y retomen la senda del diálogo para poner fin a la violencia, que continúa “a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr un alto el fuego”.

Preguntado por si la Santa Sede podría actuar como mediadora, Parolin ha rechazado esta posibilidad: “Me parece que se ha dicho por parte de algunos que no quieren interferencias. En un sentido técnico quizás no, no creo que se den las condiciones”, argumentó.

“Cualquier acción que pueda ayudar”

“Pero ciertamente tenemos que llevar a cabo cualquier acción que pueda ayudar, en primer lugar, a un alto el fuego, a que se ponga fin a este conflicto, a que podamos llegar a una resolución de acuerdo con la solución de los dos Estados”, añadió.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, será recibida el sábado por el papa en el Vaticano y después conversará con Parolin, que ya ha adelantado que tratará la situación de violencia en Gaza entre los temas.

El pasado domingo, el papa Francisco pidió el cese de la “terrible e inaceptable” violencia que sacude desde hace días la Franja de Gaza y varias ciudades de Israel, y que ha causado cientos de muertos y heridos “inocentes, entre ellos niños”.