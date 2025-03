Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La vocera del presidente Donald Trump, Karoline Leavitt, rechazó la solicitud del parlamentario francés Raphael Glucksmann de devolver la Estatua de la Libertad a Francia, regalada en 1880, diciendo "por supuesto que no". Leavitt además envió un mensaje recordando que gracias a Estados Unidos, los franceses no hablan alemán actualmente. Glucksmann había criticado la situación en Estados Unidos, pidiendo la devolución del monumento por considerar que el país no representa los valores que lo llevaron a recibir la estatua. Las declaraciones se dieron en medio de controversias por la política exterior de Trump y recortes presupuestarios.