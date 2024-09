Revelan que nuevo submarino nuclear de China se hundió y habría retrasado su modernización militar

China enfrenta un revés en sus planes de modernización militar con el hundimiento de su nuevo submarino nuclear de ataque, revelado por funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal. El incidente, ocultado por las autoridades chinas, ocurrió en un astillero cerca de Wuhan a finales de mayo. Aunque el submarino fue rescatado, su recuperación y operatividad requerirán tiempo, sin descartar posibles riesgos de contaminación nuclear. Este sumergible de clase Zhou, parte de la expansión naval china, apunta a fortalecer la defensa y disuasión en un contexto de tensiones geopolíticas, como las disputas con Taiwán y el deseo de Beijing de lograr superioridad marítima. Las autoridades chinas no han reconocido el incidente.

En una situación que el régimen de Xi Jinping habría pretendido ocultar con absoluto hermetismo, este jueves se dio a conocer que el nuevo submarino de ataque de propulsión nuclear de China se hundió, lo que significaría un grave retraso en los planes más importantes de modernización militar del gigante asiático.

Así lo informaron funcionarios estadounidenses, según un artículo de The Wall Street Journal, donde aseguran que las autoridades chinas intentaron encubrir el incidente ocurrido entre finales de mayo e inicios de junio en un astillero cercano a Wuhan.

Esto sucede en un contexto en el que China busca expandir su flota naval, incluyendo sus submarinos de propulsión nuclear, según el citado medio.

Por su parte, el Pentágono ha reconocido a China como su “desafío” primordial a largo plazo, mientras que autoridades de Estados Unidos (EE.UU) apuntan a las presiones de carácter política y militar que Beijing estaría utilizando contra Taiwán, isla que se considera como de gobierno independiente pero que el régimen de Xi Jinping reclama como parte del territorio chino.

En ese sentido, desde China han sostenido que, entre sus objetivos, se encuentra desarrollar un Ejército de primera clase, el cual sería para disuadir eventuales agresiones, además de proteger sus intereses en el ámbito internacional (extranjero).

El hundimiento del nuevo submarino nuclear de China

Fue Thomas Shugart, exoficial de submarinos de EE.UU y miembro senior del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, quien permitió conocer la primera señal pública sobre el incidente del nuevo submarino nuclear de China.

A través de una serie de publicaciones en redes sociales, reportó una actividad inusual en las grúas flotantes en el astillero cercano a Wuhan, lo que quedó registrado en imágenes de satélites comerciales.

En ese sentido, Shugart se planteó la posibilidad de que hubiera ocurrido algo relacionado con una nueva clase de submarino. Sin embargo, no imaginó que se trataba de un sumergible de clase Zhou, a propulsión nuclear.

“¿Pueden imaginarse que un submarino nuclear estadounidense se hunda en San Diego y que el gobierno lo silencie y no le diga nada a nadie? ¡Dios mío!”, dijo el funcionario al WSJ.

¿Riesgo de contaminación nuclear tras hundimiento del submarino?

Si bien el el submarino logró ser rescatado, Shugart explicó que “toda la embarcación estaría llena de agua”, por lo que transcurrirían muchos meses hasta que pudiera operar.

“Habría que limpiar todos los componentes electrónicos. Tal vez sea necesario reemplazar los motores eléctricos. Sería mucho trabajo”, agregó.

Para las autoridades estadounidenses, aún no existe certeza de si el submarino transportaba o no combustible nuclear cuando se hundió. No obstante, para algunos especialistas es probable.

The Wall Street Journal consignó que “los funcionarios estadounidenses no han detectado ningún indicio de que funcionarios chinos hayan tomado muestras del agua o del entorno cercano para detectar la radiación”.

“Es posible que personal chino haya muerto o resultado herido cuando se hundió el submarino, pero los funcionarios estadounidenses dicen que no saben si hubo víctimas”, agrega.

En tanto, para Shugart, según el citado medio, es bajo el riesgo de una fuga nuclear, dado que el submarino aún no se adentraba hacia mar abierto, por lo que es probable que los reactores todavía no estuvieran con una potencia de alto nivel.

El submarino de clase Zhou

Según WSJ, este submarino de clase Zhou es el primero de un tipo de sumergibles a propulsión nuclear chinos, el cual posee una distinguible popa en forma de X, que permitiría al submarino mayor maniobrabilidad.

Este sumergible fue desarrollado por la empresa estatal China State Shipbuilding Corp., lo cual fue observado con detenimiento a fines de mayo en un muelle en el río Yangtze.

La producción de este submarino sería parte del programa de China que apunta a diversificar la elaboración de sumergibles de propulsión nuclear en el Astillero Wuchang (Wuhan).

Hasta finales de 2022, un informe del Pentágono publicado el año pasado sobre el poderío militar de China, señala que Pekín poseía al menos 48 submarinos de ataque a diésel y 6 con propulsión nuclear, según el citado medio.

Dicho documento menciona que la finalidad de China de producir estos sumergibles de ataque, buques y aviones navales, sería para hacer frente al empeño de EE.UU y aliados de apoyar a Taiwán en el conflicto que mantienen por disputas territoriales.

De esta manera, el régimen de Xi Jinping buscaría conseguir la “superioridad marítima” en la primera zona de islas, cuyo territorio abarca desde el archipiélago japonés a través de Taiwán y Filipinas hasta el Mar de China Meridional, según WSJ.

La tecnología submarina ha sido tradicionalmente una ventaja para Estados Unidos, pero China ha estado trabajando intensamente para cerrar esa brecha.

Cabe mencionar, en tanto, que pese a las consultas del citado medio, ni el Ejército Popular de Liberación (EPL, siglas del Ejército chino) ni autoridades locales han reconocido el hundimiento del nuevo submarino nuclear.