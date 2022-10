La base de lanzamientos espaciales de Corea del Norte en Sohae muestra un gran proceso de modernización, según un análisis publicado este jueves por la web especializada Beyond Parallel a partir de fotos por satélite tomadas esta misma semana.

Según el estudio, estos planes de modernización proporcionarán a Corea del Norte unas instalaciones capaces de lanzar cohetes espaciales “más grandes y más sofisticados y de apoyar el desarrollo de tecnología que también puede ser utilizada en los emergentes programas de misiles balísticos intercontinentales (ICBM)” del régimen.

Kim Jong-un visitó Sohae (situada en el noroeste del país, cerca de la frontera con China) en marzo de este año.

Allí pidió ampliar la zona de lanzamiento, mejorar las instalaciones de ensamblaje general, de inyección y suministro de combustible más el centro de control de lanzamiento para poder lanzar “cohetes portadores más grandes” y desplegar nuevos satélites de reconocimiento.

El análisis de la web especializada, adscrita el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, hizo hincapié en que el proceso de construcción sigue su curso, especialmente en la franja oriental de la base de Sohae, donde destaca la construcción de un túnel o una instalación subterránea cuyo futuro uso se desconoce.

Dramatic progress in the construction of the Sohae Satellite Launching Station is observed in recent satellite imagery as part of the dramatic and ongoing modernization plan announced by Kim Jong-un earlier this year. https://t.co/uH3jHQ2mRI pic.twitter.com/42YTF2mnjL

— CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) October 26, 2022