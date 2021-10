Un hombre fue detenido después de protagonizar el domingo un ataque con un cuchillo y líquido inflamable dentro de un tren en Tokio, dejando al menos 10 heridos, uno de ellos grave, informaron los medios japoneses.

La cadena pública japonesa NHK, mencionó al menos diez heridos, uno de ellos grave, mientras que la agencia de noticias Kyodo dio cuenta de 15 heridos.

Un vídeo que circulaba por Twitter mostraba a los pasajeros evacuando por las ventanas el tren de la línea Keio inmovilizado en una estación de los suburbios occidentales de la capital.

El atacante vertió un líquido no identificado a bordo del tren y lo prendió fuego, según la NHK y Kyodo.

Tokyo police have arrested a man who brandished a knife and lit a fire on a train, injuring at least ten people on Sunday night.https://t.co/2lXFjAyUrj pic.twitter.com/jIb2a0QtAC

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 31, 2021