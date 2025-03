El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ofreció ayuda a Argentina para hacer frente a las inundaciones que azotaron al país trasandino, en una conversación telefónica con Javier Milei, en la que además informó al presidente argentino de los contactos con EEUU para poner fin a la guerra con Rusia.

“Ucrania está lista para ayudar a Argentina a salvar vidas y a ofrecer la asistencia necesaria”, dijo Zelenski en redes sociales tras la conversación con Milei.

En ese sentido, también le transmitió a su homólogo argentino sus condolencias tras la muerte de 16 personas a raíz del temporal que afectó a Bahía Blanca.

En tanto, dijo que compartió algunos puntos de las conversaciones que sostuvo la semana pasada una delegación ucraniana con representantes estadounidenses en Arabia Saudita. Esto, en torno a las negociaciones por un acuerdo de paz en la guerra con Rusia.

“He compartido los detalles de la reunión constructiva entre los equipos ucraniano y estadounidense en (la ciudad saudita de) Yeda, durante la que Ucrania apoyó la propuesta de EEUU para una tregua completa e incondicional de 30 días”, afirmó Zelenski.

“La voz de Javier puede ayudar a acercar la paz, y contamos con él”, aseveró Zelenski en referencia al presidente argentino.

A su vez, el mandatario ucraniano reiteró sus acusaciones contra el Kremlin sobre no querer la paz en Ucrania al exigir ciertas condiciones para aceptar el alto al fuego inmediato.

Cabe precisar que Milei tiene buenas relaciones con el presidente de EEUU, Donald Trump, y su administración, que impulsa un proceso de negociación entre Ucrania y Rusia.

Zelenski y Milei también acordaron intensificar las relaciones económicas y comerciales entre sus países.

I spoke with the President of Argentina @JMilei and expressed my condolences for the recent flood that claimed 16 lives and left thousands homeless. Ukraine is ready to help Argentina in protecting lives and providing necessary assistance.

I shared the details of the… pic.twitter.com/zx75wsVdPC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2025