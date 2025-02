Uruguay y Costa Rica son las únicas “democracias plenas” de Latinoamérica, región en donde la calidad de la democracia disminuyó por noveno año consecutivo, de acuerdo a un reciente informe de The Economist.

El índice regional promedio en Latinoamérica y el Caribe cayó de 5,68 en 2023 a 5.61 en 2024 en el reporte Economist Intelligence Unit, el que mide aspectos como el funcionamiento del gobierno, electoral y pluralismo, participación política, cultura política y libertades civiles.

Sin embargo, de igual manera la región sigue siendo la tercera más democrática a nivel global detrás de Norteamérica y Europa Occidental, y por sobre Europa Oriental y Asia.

En tanto, entre las “democracias defectuosas” de la región aparece en el primer lugar Chile con un puntaje de 7.83, ocupando el puesto 29 a nivel mundial, uno por detrás de Estados Unidos. Panamá le sigue en el 47 y Argentina en el 54 global.

En el informe del año pasado, nuestro país dejó de pertenecer al grupo de las “democracias plenas” al descender 6 puestos, pasando del 19 al 25.

El listado de los países más democráticos es liderado, por decimosexto año consecutivo, por Noruega con una puntuación de 9,81, seguido por Nueva Zelanda y Suecia. En la vereda contraria, Afganistán tiene la cifra más baja desde 2021, con 0,25 puntos.

El informe destaca que la democracia en América Latina y el Caribe “se desempeña por encima del promedio mundial en proceso electoral y pluralismo, participación política y libertades civiles”, así como en funcionamiento del gobierno, pese a que su puntaje en esta última categoría es sumamente baja.

No obstante, añade el documento, al mismo tiempo se trata de la región con peor desempeño en “cultura política”.

De los 24 países de la región cubiertos por el Índice de Democracia, Jamaica, Colombia y Brasil experimentaron los mayores retrocesos en 2024, mientras que República Dominicana y México lograron las mayores mejoras.

Paraguay fue degradado a un “régimen híbrido” después de entrar brevemente en la clasificación de “democracia defectuosa” en 2023, debido a una nueva ley que restringe la libertad de acción de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Democracy continued to decline in 2024, the latest index by EIU shows. The global average dropped to 5.17 out of 10, a new record low.

An increase in authoritarianism around the world is driving the trend https://t.co/pIrXNEB67X

— The Economist (@TheEconomist) February 28, 2025