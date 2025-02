Venezuela liberó este viernes a seis ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en su territorio, quienes retornaron al país norteamericano junto con el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, tras su visita a Caracas, donde se reunió con Nicolás Maduro.

“Nos ponemos en marcha y nos dirigimos a casa con estos seis ciudadanos estadounidenses. Acababan de hablar con Donald Trump y no podían dejar de agradecerle”, escribió Grenell en la red social X, donde compartió una fotografía con los norteamericanos dentro de un avión, sin detalles sobre sus identidades.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.

They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025