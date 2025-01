Desde 1990, Estados Unidos cuenta con una política migratoria llamada Estatuto de Protección Temporal (TPS). Se trata de un alivio migratorio que otorga un refugio seguro, y temporal, a personas que huyen de sus países de origen por razones de seguridad.

Para residir a EE. UU. bajo esta causal, la persona debe provenir de una nación designada para TPS. Hasta hace poco, Venezuela era uno de ellos, bajo el pretexto de la severa crisis migratoria que ha experimentado en los últimos años.

Al respecto, el pasado 10 de enero, el gobierno saliente del país norteamericano incluso había anunciado la extensión del Estatus de Protección Temporal de Venezuela por 18 meses a partir del 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026. No obstante, este miércoles se dio a conocer que la administración de Donald Trump decidió revocar dicha orden. ¿Cómo funciona el TPS y qué otros países gozan de este alivio migratorio actualmente?

Claves sobre el Estatuto de Protección Temporal – TPS

El Estatus de Protección Temporal es un permiso especial que el gobierno de Estados Unidos puede otorgar a personas de ciertos países cuando en su lugar de origen ocurren situaciones que hacen peligroso su regreso.

Este beneficio lo decide el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y aplica a personas de nacionalidades elegibles que ya están en EE. UU. y que cumplen con los requisitos. También puede incluir a quienes no tienen nacionalidad, pero su último país de residencia debe ser el que recibió la designación de TPS.

Un país puede recibir el TPS si enfrenta:

— Guerra o conflicto armado, como una guerra civil.

— Desastres naturales, como terremotos, huracanes o epidemias.

— Otras situaciones graves y temporales que hagan que regresar sea inseguro.

Este estatus es temporal y no lleva directamente a la residencia permanente, pero sí permite a quienes lo reciben quedarse y trabajar legalmente en EE. UU. mientras dure la protección.

Durante el periodo designado, quienes tienen TPS o son elegibles preliminarmente no pueden ser expulsados de Estados Unidos, pueden obtener un permiso de trabajo y de viaje, y no pueden ser detenidos por su estatus migratorio.

Cabe mencionar que no son elegibles para el TPS quienes tengan una condena por un delito grave o dos delitos menores en EE.UU. Tampoco se otorga si no eres admisible como inmigrante por razones criminales o de seguridad o si estás impedido para solicitar asilo, por ejemplo, por participar en persecuciones o terrorismo. Así mismo, se debe cumplir con los requisitos de residencia o presencia continua en Estados Unidos.

¿Qué países están incluidos en esta política de alivio migratorio?

Aunque aún no se ha hecho público, el medio estadounidense The New York Times aseguró tener una copia de la orden dictada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que confirma la suspensión de Venezuela del TPS.

De momento, según indica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, los países que actualmente cuentan con Estatus de Protección Temporal son: