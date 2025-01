El expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en abril se expandió, por lo que ha decidido no someterse a más tratamientos. En una emotiva entrevista con el medio Búsqueda, el político de 89 años expresó que su cuerpo ya no puede resistir más y pidió respeto para descansar. Aprovechó la ocasión para despedirse de sus compatriotas y anunció su intención de dedicar sus últimos días a trabajar en su chacra, que será heredada por su sector político, el Movimiento de Participación Popular (MPP), y donde desea ser enterrado.

El expresidente de Uruguay José Mujica reveló que el cáncer de esófago que dio a conocer públicamente en abril pasado ahora se expandió al resto del cuerpo, asegurando que no se someterá a ningún otro tratamiento.

En conversación con el medio Búsqueda, el político de 89 años dijo que su cuerpo “ya no aguanta más” y pidió respeto para que lo dejen descansar.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas”, indicó. “No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, sostuvo.

“Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, remarcó.

A su vez, Mujica aprovechó la instancia para dedicar sentidas palabras al pueblo uruguayo. “Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas”, mencionó.

“Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”, manifestó.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, lanzó.

El expresidente uruguayo dijo que quiere pasar sus últimos días trabajando su chacra, la que herederá a su sector político, el Movimiento de Participación Popular (MPP), una vez que fallezca. Es más, quiere ser enterrado ahí.

Pese a que desde hace un tiempo se retiró de la política, igualmente en los comicios del 27 de octubre apoyó a Yamandú Orsi, quién asumirá como presidente de Uruguay el 1 de marzo.

Mujica fue sometido a una serie de procedimientos médicos en Montevideo como parte de su tratamiento contra el tumor maligno en el esófago que dio a conocer en abril de 2024.

“Es algo obviamente muy comprometido y doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, señaló el año pasado tras anunciar públicamente su diagnóstico.

“Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia. Yo les quiero transmitir que en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años”, mencionó en aquella oportunidad.