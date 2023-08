A través de un comunicado, la cancillería trasandina “reiteró su enérgico rechazo” por las operaciones militares británicas realizadas en las islas.

Se trata de una nueva edición de los ejercicios militares denominados “Cape Bayonet”, los que reúnen a distintas fuerzas británicas.

Según afirma Argentina, estos forman parte “del despliegue militar de ocupación ilegal del Reino Unido en las Islas Malvinas”.

El gobierno de Alberto Fernández señala que estos ejercicios constituyen “una injustificada demostración de fuerza” en un territorio que es administrado por el Reino Unido.

En el escrito, el país trasandino asegura que estos ejercicios contravienen las resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, “que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas”.

En específico, Buenos Aires reclama que “la persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur contraviene la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas”.

De acuerdo a Argentina, esta insta a ambas naciones a abstenerse “de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación recomendado”.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, acusó que la presencia militar británica en las islas “se contrapone manifiestamente a la permanente voluntad de la República Argentina de resolver la controversia por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinente de las Naciones Unidas”.

A su vez, remarca “que la alegada condición defensiva de la base militar británica en el Atlántico Sur no sólo es totalmente injustificada sino también representa una amenaza para toda la zona”.

Desde el Comando Estratégico británico indicaron que en los ejercicios participaron el Ejército Británico, la Marina y la Real Fuerza Aérea.

En estas maniobras, denominadas “Cape Bayonet”, se llevaron a cabo ataques nocturnos simulados.

“Ubicado en las Falkland Islands, el ejercicio se centró en el desarrollo de habilidades de liderazgo y la creación de resiliencia”, precisaron desde Londres.

Personnel from @BritishArmy, @RoyalNavy, @RoyalAirForce and Falkland Islands Defence Force have conducted simulated night attacks as part of Ex CAPE BAYONET.

Set on the Falkland Islands, the exercise focussed on developing leadership skills and building resilience 🇫🇰. pic.twitter.com/UF6oPuzjjx

— Strategic Command (@UKStratCom) July 27, 2023