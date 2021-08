La Fiscalía peruana ha informado de la apertura de una investigación contra Juan Manuel Carrasco Millones, nuevo ministro del Interior, poco después de su nombramiento.

Según informó la radio RPP, los fiscales indicaron que la pesquisa preliminar se llevará a cabo por una supuesta “mala conducta” en relación con su puesto como fiscal.

#FiscalíaInforma | En relación a la reciente designación del abogado Juan Manuel Carrasco Millones como ministro del Interior, el Ministerio Público hace de conocimiento lo siguiente: pic.twitter.com/nUohvDMN4R — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 1, 2021

En un comunicado, el Ministerio Público confirmó la investigación y señaló que Carrasco solicitó una “licencia sin goce de haber” -permiso que un empleador da a un trabajador- el 26 de julio, la cual fue aprobada el 27 de julio.

La resolución incluye un permiso de 90 días desde el 28 de julio para Carrasco, especializado en el crimen organizado. Sin embargo, cuando se tomó esta decisión se desconocía el nombramiento del abogado como nuevo ministro del Interior.

Por ello, la Fiscalía abrió una investigación preliminar dada “la incompatibilidad para el ejercicio del cargo de ministro de Estado, a fin de determinar si se habrían transgredido normas constitucionales o legales que rigen el Ministerio Público”.

Críticas al nuevo gabinete

El gabinete nombrado por Castillo recibió una ola de críticas de diversos sectores políticos por la idoneidad de sus ministros y el rechazo se dirige especialmente a Bellido, un político de ultra izquierda que tiene una investigación abierta por apología del terrorismo.

El mismo Castillo es objeto de cuestionamientos por haber decidido no despachar en el Palacio de Gobierno, sino en una casa particular de Lima donde no hay registro oficial de sus visitas ni reuniones de Estado.

En este clima, el jefe del gabinete ministerial informó que ha iniciado una serie de reuniones con las bancadas del Congreso antes de su presentación ante el pleno para pedir el voto de confianza al Ejecutivo.

El primer encuentro fue este domingo con los integrantes de la bancada oficialista de Perú Libre y el próximo martes lo hará con los legisladores del partido opositor Acción Popular.

Uno de los legisladores de Perú Libre, Guillermo Bermejo, declaró a la prensa que “la bancada brinda su respaldo a la posición del presidente en la elección de los ministros”.

Asimismo, sobre las críticas hechas al Ejecutivo, Bermejo afirmó que “la derecha de este país es muy antojada ideológicamente. Por todo lado ve ‘terrucos’ (terroristas), por todo lado ve problemas, por todo lado ve contradicciones”.