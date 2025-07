Jani Dueñas hizo un particular mea culpa en relación al recordado show que tuvo en el Festival de Viña del Mar, donde no logró convencer con su rutina y salió entre pifias.

En este sentido, la comediante nacional reconoció que tomó malas decisiones antes de salir al escenario, tanto en la forma como en el contenido de su rutina.

“Evidentemente, hoy tengo que aceptar que tomé malas decisiones respecto a la rutina misma. No me hice asesorar por un equipo. Quería trabajar sola. Fui súper tozuda al no transar ciertas cosas de mi personaje o de lo que quería decir”, indicó en el programa “Revelados”, de UChile TV.

“En los primeros 15 minutos hablé del aborto y dije que odiaba a los niños. También me rapé la cabeza y salí con un whisky al escenario. Tomé decisiones que creo que contribuyeron al fracaso”, agregó.

“Fui yo quien condujo esa rutina. Pude haberla manejado mejor y haber tenido un plan B, por lo menos”, siguió.

@uchiletv 🎞️ Ayer en Revelados, Jani Dueñas nos entregó su reflexión sobre lo que fue su paso por Viña 2019. 💻 Revisa la entrevista completa en YouTube. 📺 #Revelados, los jueves a las 22 hrs, con la conducción de Sofía Tupper. ♬ sonido original – UCHILETV

Por otro lado, Dueñas también se refirió, de forma crítica, a la reacción que tuvieron otras personas en redes sociales, asegurando que incluso recibió amenazas de muerte.

“Era algo que yo no tenía en cuenta y que nadie te prepara para esto, ni nadie te dice cuando tú vas al Festival de Viña que eso es algo con lo que vas a tener que lidiar, con el circo romano que ocurre inmediatamente cuando tú te metes acá y también con lo de las redes sociales o sea la cantidad de amenazas de muerte…”, aseveró.

“Ni yo ni ninguna de mis amigas o colegas mujeres que trabajamos en televisión o en medios nos merecemos ese nivel de violencia”, concluyó.

Hay que señalar que Jani Dueñas, en los últimos años, también ha profundizado en su carrera como locutora. De hecho, sigue siendo parte del programa La Divina Comida.