A través de sus redes sociales, el periodista de TVN, Davor Gjuranovic confirmó que le detectaron cáncer a la piel, por lo que tuvo que someterse a una cirugía de biopsia.

Las alertas se encendieron cuando el comunicador desapareció de pantalla hace algunos días y luego retornó a la pantalla chica con un parche en su frente.

Tal como escribió en su cuenta de Instagram, donde replicó una entrevista a un periódico nacional, la prevención temprana lo ayudó en su diagnóstico: “Detectar a tiempo es clave para prevenir. Por suerte, este cáncer ya es historia”, aseguró.

Sin embargo, cuando se enteró de la noticia, Davor Gjuranovic, admitió que sintió rabia, pues suele cuidarse mucho de los rayos solares.

“El cuidado con el sol que tengo yo y que tenemos los magallánicos es extremo, porque la capa de ozono siempre fue tema allá”, dijo el oriundo de Punta Arenas, según recogió Publimetro.

A lo que sumó: “Siempre he sido consciente del uso del bloqueador, no me gusta ir a la playa, no me gusta tomar sol, siempre ando con lentes, con gorro, entonces me da rabia y me da lata que me haya pasado esta cuestión a mí. Nunca he sido un irresponsable solar”, aseguró.

Tal como detalló, fue su dermatólogo quien detectó el cáncer a la piel cuando vio en su frente una mancha con un leve brillo: “Por mi experiencia, esto es cáncer”, le comunicó.

Tras ello descubrieron que se trataba de un carcinoma basocelular, por lo que tuvo que someterse a una cirugía de biopsia mediante la que extrajeron una sección de su piel de unos cuatro centímetros, a modo de prevenir que el tejido canceroso se expandiera o llegara a otras zonas del cuerpo.

“Eso es lo que a uno le asusta. Para mí era una manchita, ni siquiera un lunar, era una manchita pequeña, no me molestaba porque en la cara siempre te salen granos que van y vienen”, admitió.

“Pero después de que me examinaron, me fijé que, al salir de la ducha, esta mancha se iluminaba, era un punto rojo, como si tuviera a Venus en mi cara”, agregó el periodista de 24 horas.

No obstante, tal como explicó el mismo Davor Gjuranovic, ya se encuentra “bien” gracias al diagnóstico que se hizo a tiempo y “ya se fue todo lo malo. Ahora hay que seguir monitoreándose los lunares”, concluyó.