En el segundo capítulo de The Floor, conducido por Eduardo Fuentes en TVN, una jugadora se vio en aprietos al no poder reconocer correctamente rostros de famosos chilenos, llegando incluso a confundir a Cecilia Bolocco con Adriana Barrientos. Javiera, la concursante menos preparada, no acertó en identificar a personalidades como Daniel Fuenzalida, Jean Philippe Cretton, Pedro Carcuro y Martín Cárcamo. Tras su eliminación, Javiera justificó su falta de conocimiento al no ser seguidora de la televisión. Las redes sociales reaccionaron con sorpresa y humor ante esta confusión, generando diversos comentarios y memes sobre el error de la participante en el programa.