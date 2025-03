Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Este domingo se estrenó en TVN el programa de concursos The Floor, conducido por Eduardo Fuentes. En el episodio de debut, un momento generó debate en las redes, donde los concursantes compiten por conquistar territorios respondiendo preguntas trivia. En particular, Natalia compitió contra Alexis, alias 'Yoel Ale', en la categoría de cantantes, donde él falló al confundir a Cristián Castro con Luis Miguel y al no reconocer a leyendas musicales como Elvis Presley y Michael Jackson, lo que lo llevó a perder el reto.