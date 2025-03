Maly Jorquiera reveló en el programa de TVN "El mismo día" una impactante experiencia que vivió durante el parto de su hijo Lucas, donde estuvo al borde de la muerte y asegura haberse encontrado con su difunta madre en el cielo. La comediante compartió que prefería estar muerta debido al dolor que sentía al ser revivida. Además, bromeó diciendo que al llegar al cielo, su madre la devolvía con frases como "No me vengas a huevear para acá".

Maly Jorquiera estuvo en el programa El medio día, de TVN, donde habló de diversas temas espirituales, revelando una compleja situación que vivió hace siete años, en el parto de su hijo Lucas.

En concreto, la comediante sostuvo que estuvo muy cerca de fallecer en aquella instancia y que incluso tuvo una experiencia con su difunta madre.

“Cuando yo tuve al Lucas, me fui en una hemorragia y me morí. Yo me fui al cielo, con mi mamá, y me dolía tanto cada vez que me revivían, que en verdad prefería estar muerta”, indicó.

Tras ser consultada al respecto por Daniel Fuenzalida, la comediante sostuvo que logró sentir la presencia de su madre, quien murió en 2006 debido a un cáncer de mama. “La veía, la sentía calentita”, expresó.

Incluso se dio tiempo para bromear: “Yo llegaba al cielo y mi mamá me devolvía. ‘No me vengas a huevear para acá’, me decía”.

De acuerdo a Página 7, dentro del espacio de TVN también intervino Latife Soto, que dio su explicación de lo que podría haber sucedido.

“Es así. Cuando no es tu minuto, los muertos te devuelven. Pero cuando muere la gente, es una sensación agradable, y volver, es doloroso”, comentó.

Hay que señalar que, en 2021, Maly Jorquiera se había referido a la pérdida de su progenitora, en entrevista con De tú a tú.

“La noche que supe, por mi hermano Pato, que mi mamá estaba desahuciada…no recuerdo una noche más horrible. Conectas con la muerte. Que esa persona que está ahí no la vas a volver a ver”, expuso en ese entonces.

“Esa noche se me salían las vísceras, el alma, no sabía cómo…era muy fuerte saber que ya estaba, que se iba a ir, y que no estaba consciente para poder disfrutarla. Mi mamá hablaba tonteras, estaba delirando en el dolor”, añadió.