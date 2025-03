Un reporte del medio estadounidense Deadline entregó novedades de lo que sería la nueva serie de Harry Potter, la cual es preparada por HBO. El proyecto actualmente está definiendo su elenco principal.

De acuerdo al citado medio, la cadena ya tendría dos actores prácticamente definidos, para personajes claves dentro de la historia.

Deadline asegura que hay negociaciones para que Janet McTeer sea la nueva profesora Minerva McGonagall, que en la saga de películas fue interpretada por Maggie Smith.

Por otro lado, reportan que Paapa Essiedu, ganador del Emmy, está cerca de llegar a un acuerdo para llevar a cabo el papel del profesor Severus Snape, que en el pasado fue de Alan Rickman.

Según el informe, la idea de la producción sería rejuvenecer a los adultos dentro de la historia, por lo que recurrían a actores de menor edad en comparación a las películas.

No obstante, desde la cadena se negaron a confirmar la información antes expuesta, indicando que el elenco será presentado por completo en una fecha determinada.

