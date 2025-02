De a poco ha ido avanzando el proceso de casting para la nueva serie de Harry Potter, la cual prepara HBO. Todo indica que el proyecto ya tiene al actor para encarnar al mago Albus Dumbledore: John Lithgow.

Fue el intérprete inglés, de 79 años, quien confirmó esto en una entrevista con el medio ScreenRant.

“Me temo que me definirá para el último capítulo de mi vida, pero estoy muy emocionado”, indicó en aquella oportunidad.

HBO no ha entregado la ratificación de esto, aunque Lithgow aseveró que recibió el ofrecimiento para llevar a cabo el rol, el cual aceptó.

“Bueno, fue una sorpresa total para mí. Había recibido una llamada telefónica en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil”, añadió.

EXCLUSIVE: John Lithgow confirms to ScreenRant he will play Dumbledore in the #HarryPotter TV show. ⚡

"You got a lot of books back there… I'm curious if you have any Harry Potter books back there?" pic.twitter.com/XLCMQJInN4

— Screen Rant (@screenrant) February 25, 2025