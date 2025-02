La animadora española, Eva Gómez, reveló que en una entrevista con María Luisa Godoy que se le detectó cáncer a la piel del tipo melanoma, luego de que descubriera un lunar de forma irregular en su espalda.

Así lo contó al matinal de TVN, “Buenos días a todos“, donde coincidentemente sus dos animadores han pasado por el mismo diagnóstico.

“Estoy en una etapa de tranquilidad absoluta”, admitió inicialmente, para luego agregar: “Cuando me pasó esto yo estaba en la clínica haciéndome un tratamiento para la piel, y una persona me dice ‘tienes un lunar ahí que no me gusta’ justo en un punto donde no me lo veía“.

Por ello, su dermatóloga optó por sacarlo y enviarlo a biopsia: “Yo creo que no tiene buena pinta, y yo digo ‘broma’. Fueron las tres semanas más largas de mi vida“, reconoció.

“Pasándolo pésimo, metiéndome todos los días a hablar con la María José (su dermatóloga), y llegó un resultado inicial de que era melanoma”, reveló.

Incrédula de aquella conclusión, Eva Gómez junto a la especialista solicitaron una nueva opinión al respecto: “Lo vieron varios tecnólogos y efectivamente era un melanoma”.

“Quedé en shock, me asusté mucho”, admitió la animadora de televisión, pues cabía la posibilidad de tener que someterse a tratamientos invasivos contra el cáncer.

Tras ello, la comunicadora se sometió a varios exámenes y extracciones de melasmas, es decir, manchas en la piel producidas por la mayor producción de melamina, según explica el manual médico MDS.

Gómez aseguró que actualmente está “bien” y “ocupándose” del diagnóstico, realizando exámenes rutinarios.

A su vez reflexionó: “Yo creo que la historia sería diferente si voy en tres años más. Entonces tengo solo palabras de agradecimiento”, concluyó en el programa.