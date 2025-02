Lo que parecía una tarde de veraneo “tranquila y familiar” para la actriz chilena, Patricia López, terminó en una incómoda situación. Durante la tarde de hoy, sábado 15 de febrero, López difundió un video para denunciar que fue expulsada de una playa en Lago Vichuquén, región del Maule.

“Me acaban de echar de una playa, que según mi entender y todos los vecinos era pública. Se acercó una señora y me dice que me vaya, porque ella lo había concesionado y ya no era pública”

López hizo un llamado a las autoridades para intervenir en esta problemática y garantizar el acceso libre a las playas del lago. “Pido, por favor, pacíficamente, que las autoridades ayuden a las y los ciudadanos que se han agrupado aquí en el lago, para que todos podamos disfrutar de este lago maravilloso, que nuestros hijos puedan tocar el agua, o que nuestros adultos mayores se puedan bañar”.

El incidente ocurrió en la localidad de Santa Rosa de Aquelarre, y tras ser expulsada, la actriz decidió unirse a la Agrupación de Fijación de Acceso al Lago Vichuquén, colaborando con información, planos antiguos y otros antecedentes que puedan ser útiles en la causa.

Además, lamentó lo sucedido y recalcó que su familia tiene un vínculo de larga data con la zona. “Mi padre veranea aquí hace 50 años y conoce muy bien el territorio”, afirmó.