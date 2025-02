Katherine Salosny, en una reciente entrevista, reveló que no se siente atraída por los programas de la televisión abierta y prefirió no tener televisión en su casa en la Región de Valparaíso. Criticó el sensacionalismo en la televisión actual, mencionó su admiración por José Antonio Neme, Julio César Rodríguez y Karen Doggenweiler, destacando la presencia de mujeres adultas en pantalla. Además, cuestionó la pauta de fiscalización de vehículos por considerarla morbo y por la situación de las personas involucradas.

La animadora Katherine Salosny reveló lo que piensa sobre la televisión actual. En una entrevista con Radio ADN, la exconductora de Mucho Gusto, opinó que no se siente atraída por los programas de la televisión abierta.

En específico, Salosny indicó que por vivir actualmente en la Región de Valparaíso, prefiere no ver televisión.

“Yo no tengo tele, yo tengo mi casa en Tunquén, la tengo en un condominio, pero que tiene luz y agua. Tenemos derecho a agua, pero no tengo tele porque me tengo prohibido llevar una televisión para allá. Aparte que está fome la tele, encuentro yo”, indicó.

A lo que agregó: “Tanto sensacionalismo, una cosa como terrible. Lo que pasa es que es lamentablemente como siguen con esta medición del online, ¿no? Entonces hay una mirada como más hacia el lado de en qué está el otro. Entonces es como que uno ve en cadena nacional los matinales”.

Por otra parte, la animadora que tuvo dos pasos en el matinal Buenos Días a Todos, entre 2007-2009 y 2011-2014, aclaró que admira el trabajo del periodista José Antonio Neme.

“Hay personajes que a mí me gustan, como mi amigo Neme, que me cae el descueve como en su rol, que es bastante particular y hace un personaje”, sostuvo.

“Y también Julio César, que me gusta mucho. Y la Karen Doggenweiler, que bueno que una mujer ya más adulta esté, porque las mujeres, tú sabes que nos las dejan envejecer en pantalla”, complementó.

Katherine Salosny criticó la pauta de los matinales

También Kathy Salosny tuvo palabras para evaluar el cuestionado segmento de la fiscalización de vehículos: “A mí me da nervios, me da pena. Es que es como un poquito morbo lo encuentro. A mí me pone supernerviosa porque no sé por la situación de tanta gente”.

“No, está bien que se haga la fiscalización, yo estoy súper de acuerdo. Incluso acá la celebro, la celebro que lo hagan acá en verano. Carabineros y la Muni. Pero, igual, hay casos que de pronto a uno le dan la pena, ¿o no? Hay historias ahí. Hay historias en cada conductor o conductora”, cerró.