Pedro Carcuro entrevistó a Fernando Solabarrieta en su espacio del noticiero de TVN llamado Car-Curo de 24 Horas, en donde llevaron a cabo una conversación bastante profunda.

En este sentido, un momento particularmente llamativo se vivió cuando Carcuro recriminó a su excompañero de canal por los errores que cometió en los últimos años, a causa de adicciones.

“Tú generas afecto de forma fácil, eres querido. A pesar de las cagadas que te mandas, eres querible. Cómo te farreas ese capital, Fernando”, indicó el histórico rostro de TVN.

De hecho, el exrelator deportivo sostuvo que veía bastante potencial en su colega, incluso a la altura de lo que fue Felipe Camiroaga.

“Hay algo que yo no entiendo, y se lo he dicho a Ivette más que a nadie, a los que te conocen, ‘Fernando es para ser 1 en Chile, no el 2’. Después de Camiroaga venía Fernando y te lo farreaste. Hay que ser muy huevón (sic), Fernando”, expuso con seriedad.

“Te lo dije de verdad, que fuiste un tonto”, añadió.

Pedro Carcuro y Solabarrieta

Sobre el final Solabarrieta también se sinceró respecto a las situaciones polémicas en las que se vio envuelto en el último tiempo.

“Hubo una etapa en mi vida que yo no me morí de casualidad, Pedro. No sé cómo ni por qué, pero hay un momento en que te atrapa esto, pero fue tan agudo el consumo, tan fuerte, que yo estoy aquí por obra y gracia de Dios”, reconoció.

“Hay un lado B, en donde necesito ser distinto, es como querer siempre ser el mejor, necesito eso. Pero no es por mí, es para que me quieran”, concluyó.

Hay que señalar que, en la actualidad, Solabarrieta está en proceso de recuperar su matrimonio con Invette Vergara, de quien se separó en abril de 2024.