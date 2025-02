Durante la jornada de este lunes, Patricia Maldonado, una de las importantes panelistas de Primer Plano, anunció su renuncia al programa estelar de Chilevisión conducido por Julio César Rodríguez.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la opinóloga confirmó su retiro de las pantallas de CHV, debido a un “exceso de trabajo” y “compromisos previamente agendados”.

Fue en noviembre de 2024 que la artista confirmó su regreso a la televisión abierta, luego de rumores que la involucraban con el programa de dicha casa televisiva.

“Yo no voy a dejar jamás TV+, lo vamos a compatibilizar, porque esto (PP) es los días domingo y si no me gusta, me voy. Así de simple”, indicó en ese entonces Maldonado a Publimetro.

“Pero, el equipo que está trabajando me parece muy serio, entonces, creo que puede ser un Primer Plano distinto a lo que fue en su época”, agregó para el medio de comunicación.

Patricia Maldonado renuncia a Primer Plano

A casi dos meses de iniciado Primer Plano, la exintegrante de Mucho Gusto justificó su salida con una carga laboral y compromisos previos, nada relacionado con una posible mala relación con sus colegas.

Por ello mismo, “La Maldito”, también dedicó unas palabras a sus compañeros y equipo del canal tras anunciar su decisión.

“Deseo comunicar mi renuncia al programa debido a un exceso de trabajo y compromisos previamente agendados desde septiembre del año pasado”, partió diciendo.

“Ha sido una experiencia maravillosa reencontrarme con colegas y amigos de tantos años, y quiero expresar mi profundo agradecimiento por la consideración y el caluroso recibimiento que he tenido durante este tiempo”, expresó.

“Quiero enfatizar que mi decisión se debe únicamente a la carga laboral y no a ninguna dificultad o diferencia con el equipo, al contrario, solo tengo palabras de gratitud por la generosidad y el buen trato que siempre he recibido”, agregó la excantante.